Femminicidio di Federica Torzullo | il marito non risponde ai pm Avrebbe pensato di fuggire prima dell’arresto

Claudio Carlomagno, sospettato del femminicidio di Federica Torzullo, ha scelto di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia. Dopo l'arresto, avvenuto in seguito al ritrovamento del corpo della moglie, si sarebbe anche preoccupato di fuggire prima di essere catturato. La vicenda resta sotto approfondimento delle autorità, che continuano le indagini per chiarire le dinamiche del tragico episodio.

All'uomo sono contestati i reati di omicidio aggravato dalla relazione affettiva e occultamento di cadavere. Secondo quanto emerso, l'uomo, prima dell'arresto, avrebbe pensato di fuggire. Il corpo di Federica Torzullo non è stato fatto a pezzi. Lo spiega Alberto Liguori, procuratore di Civitavecchia, dove oggi si è tenuto l'interrogatorio di Claudio Carlomagno, marito della vittima. Si è trattato di un delitto messo in atto "con molta cattiveria e dolo d'impeto", spiega. La donna "è stata colpita al volto e in altre parti del corpo".

Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, non ha ancora risposto ai pubblici ministeri. Le indagini si concentrano sull’arma del delitto e sui cellulari, elementi ancora da chiarire. Dopo dieci giorni di silenzio, il corpo di Federica è stato ritrovato sepolto nei terreni vicino alla ditta di scavi di Carlomagno, che si trova attualmente in carcere a Civitavecchia.

Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, non ha risposto ai pm nei primi giorni di indagine. Dopo il ritrovamento del corpo sepolto vicino alla sua azienda di scavi, ha scelto di parlare. L'interrogatorio si concentra sull’arma del delitto e sul cellulare di Carlomagno, elementi chiave per ricostruire la vicenda e chiarire le responsabilità.

