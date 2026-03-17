Epidemia ‘virus dei crocieristi’ su nave nei Caraibi | oltre 150 persone colpite

Un focolaio di norovirus si è verificato a bordo della nave da crociera Star Princess durante una settimana nei Caraibi partita il 7 marzo da Port Everglades, Florida. Oltre 150 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, sono risultate infette. La nave, durante il viaggio di sette giorni, ha registrato un aumento dei casi di malattia tra i presenti. La situazione ha attirato l’attenzione sulla diffusione del virus tra i crocieristi.

(Adnkronos) – Il “virus dei croceristi” colpisce ancora: un focolaio di norovirus ha infettato 150 persone a bordo della nave da crociera Star Princess, durante una crociera di sette giorni nei Caraibi partita il 7 marzo da Port Everglades, Florida, con oltre 4.300 passeggeri e circa 1.500 membri dell’equipaggio. Durante il viaggio, almeno 53 persone,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Crociera nei Caraibi finisce con vomito e diarrea: epidemia da Norovirus per quasi cento personeQuasi cento persone, tra passeggeri ed equipaggio della crociera Rotterdam, sono state colpite dal norovirus, un virus “diabolico” altamente... Influenza verso il picco stagionale: oltre 75mila le persone colpite dal virus nella settimana prima di NataleL’andamento della stagione influenzale 2025–2026 sta registrando una crescita più anticipata e costante di numero di casi rispetto allo scorso anno. Approfondimenti e contenuti su Epidemia 'virus dei crocieristi' su... Epidemia 'virus dei crocieristi' su nave nei Caraibi: oltre 150 persone colpite(Adnkronos) - Il virus dei croceristi colpisce ancora: un focolaio di norovirus ha infettato 150 persone a bordo della nave da crociera Star Princess, durante una crociera di sette giorni nei Caraib ... msn.com Record di epidemie di norovirus a bordo delle navi da crociera: ecco i sintomi e cosa fare in caso di contagioI viaggi da crociera hanno destato più di un’attenzione negli States. La ragione? Quest’anno si sono verificati 13 focolai di norovirus durante le crociere. Secondo i Centri statunitensi per il ... ilfattoquotidiano.it