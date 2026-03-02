Roma auto in fuga provoca incidente mortale | chi sono le tre vittime tutte della stessa famiglia

Un'auto in fuga a Roma ha causato un incidente mortale in via Collatina. Le vittime sono un uomo di 70 anni, una donna di 64 anni e il loro figlio di 41 anni, tutti appartenenti alla stessa famiglia. La fuga dell'auto ha portato a un impatto che ha coinvolto i tre membri, tutti italiani, provocando la loro morte.

(Adnkronos) – Sono marito e moglie, italiani di 70 e 64 anni, e il figlio di 41 anni, le vittime dell'incidente provocato da un'auto in fuga ieri sera in via Collatina a Roma. L'uomo e la donna sono morti sul colpo mentre il figlio poco dopo l'arrivo in ospedale. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale dei Gruppi VI Torri, V Casilino e VII Tuscolano. La famiglia, che era residente a Guidonia, viaggiava a bordo di una Fiat Punto mentre i fuggitivi erano su una Toyota Yaris. A provocare lo scontro sarebbe stata l'auto in fuga che ha invaso la corsia di marcia opposta lungo via Collatina, in prossimità del civico 661. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

