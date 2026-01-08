Tim, Fastweb e Vodafone collaborano per potenziare le infrastrutture di rete in Italia, adottando un modello di condivisione delle Radio Access Network (RAN). Questa alleanza mira a accelerare la diffusione del 5G, migliorando la copertura e le prestazioni delle reti mobili. L'iniziativa rappresenta un passo importante verso una connettività più efficiente e accessibile, favorendo lo sviluppo di servizi innovativi e l’adozione delle nuove tecnologie nel paese.

Fastweb+Vodafone e Tim si alleano per sviluppare le reti attraverso un modello di Radio Access Network sharing e accelerare la diffusione del 5G. Il progetto è in attesa di ottenere il via libera da Mimit, Antitrust e Agcom, e nello specifico prevede che entrambi gli operatori sviluppino la rete in 10 regioni realizzando un totale di 15.500 siti entro la fine del 2028. Oltre alle nuove strutture, ogni operatore potrà usare l’infrastruttura dell’altro, evitando così duplicazioni infrastrutturali e mantenendo "una piena autonomia commerciale e indipendenza tecnologica" con "un ridotto impatto ambientale e, riducendo i costi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tim con Fastweb+Vodafone per lo sviluppo del 5G

Leggi anche: Accordo di Tim con Fastweb + Vodafone per lo sviluppo del 5G

Leggi anche: Tim, il titolo corre dopo l’accordo sul 5G con Fastweb+Vodafone

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fastweb + Vodafone e Tim alleate per lo sviluppo della rete 5G; Fastweb-Vodafone e Tim si alleano per lo sviluppo della rete 5G; Fastweb+Vodafone e Tim, accordo per il 5G: cosa cambia con il ran sharing; TIM e Fastweb+Vodafone insieme per accelerare lo sviluppo del 5G in Italia.

Tim con Fastweb+Vodafone per lo sviluppo del 5G - Fastweb+Vodafone e Tim si alleano per sviluppare le reti attraverso un modello di Radio Access Network sharing e accelerare ... quotidiano.net