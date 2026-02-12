Aixam Mega consolida la presenza in italia

Aixam Mega rafforza la sua presenza in Italia. La casa automobilistica francese punta a consolidare il suo ruolo nel mercato dei quadricicli leggeri, con un occhio di riguardo alla mobilità urbana. La domanda di veicoli compatti e sostenibili cresce, e l’azienda si prepara a rispondere alle esigenze di città sempre più congestionate.

(Adnkronos) – Aixam Mega consolida il proprio posizionamento nel mercato italiano dei quadricicli leggeri e si conferma tra i protagonisti della nuova mobilità urbana, sostenuta dalla crescita della domanda di soluzioni compatte, sostenibili e adatte ai contesti cittadini. Nel 2025 la società ha registrato un rafforzamento del proprio posizionamento competitivo grazie soprattutto all’espansione dell’offerta elettrica. Le . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Aixam Mega

La Spagna rafforza la propria presenza sul mercato italiano, come dimostra la partecipazione di circa 800 aziende alle fiere in Italia nel 2025, molte supportate da ICEX.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Aixam Mega

Argomenti discussi: Aixam, le minicar e la mobilità urbana nel 2026.

Aixam: la prova della minicar elettrica e i numeriAixam-Mega, fondata in Francia nel 1983, è il principale costruttore europeo di quadricicli leggeri. Dal 2013 è parte della multinazionale statunitense Polaris Industries, operante nel settore ... gazzetta.it

Aixam-Mega lancia la e-Minauto Chic, 100% elettrica. Ma non abbandona il dieselROMA - Per ribadire il proprio impegno verso una mobilità sempre più sostenibile Aixam-Mega, specialista francese delle minicar, ha presentato all’Eicma due novità, ovvero la e-Minauto Chic, ... repubblica.it

Aixam Mega Italia ha partecipato alla seconda edizione di #MobilityForum a Milano, evento B2B dedicato a due ruote, quadricicli e micromobilità. Un’importante occasione di confronto sulle trasformazioni del settore, tra sostenibilità, digitalizzazione e nuove e - facebook.com facebook