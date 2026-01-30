Lombardia prima regione in Italia per presenza farmaceutica

La Lombardia si conferma il punto di riferimento principale dell’industria farmaceutica in Italia. Con più di cento aziende attive, rappresenta oltre la metà di tutta la presenza del settore nel paese. La regione resta in testa, superando di gran lunga le altre realtà nazionali.

La Lombardia è e resta nettamente la prima regione in Italia per presenza farmaceutica. La regione con oltre cento aziende vale infatti da sola più della metà della presenza dell’Italia in questo business. E conta 25.300 addetti diretti, oltre ad altri 30mila occupati nelle imprese dell’indotto. Oltre ai numeri, le prospettive. Perché la Lombardia vanta anche il primato italiano di 640 milioni di euro di investimenti e 2.500 addetti nel solo comparto Ricerca&Sviluppo. D’altronde, in Lombardia si concentra oltre il 50% delle sperimentazioni cliniche nazionali. Numeri che emergono dall’ultimo studio sul settore di Assolombarda (2024). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

