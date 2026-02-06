In Lombardia, Alparone sottolinea come lo sport possa aiutare a prevenire problemi di salute. La regione si impegna a promuovere attività sportive tra i cittadini, ritenendo che muoversi sia un modo efficace per mantenersi in forma e prevenire malattie. Per Alparone, lo sport non è solo divertimento, ma un vero e proprio strumento di benessere.

“In una regione come la Lombardia è fondamentale promuovere lo sport come valore di prevenzione per la salute. In questo senso, la collaborazione con Lilly è centrale: ricerca e innovazione procedono infatti di pari passo con lo sport, la salute e l’educazione sanitaria”. Così Marco Alparone, vice presidente della Giunta regionale della Lombardia, all’incontro con la stampa organizzato a Milano da Lilly per inaugurare un tour itinerante con due installazioni immersive: The Impossible Gym – Winter Edition in Piazza dei Mercanti, pensata per evidenziare le sfide che le persone con obesità affrontano quotidianamente e Fan Village in Piazza del Cannone, dedicato alla storia della medicina moderna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Milano-Cortina: Alparone (Lombardia), ‘sport è valore di prevenzione per la salute’

Lilly: sport e scienza, il filo rosso che passa per Milano Cortina 2026Lilly porta a Milano Cortina 2026 un tour con due installazioni immersive che uniscono sport e scienza, raccontando il percorso di sfide, resilienza e progresso della ricerca e ... quotidianosanita.it

Pronti a vivere le emozioni di Milano-Cortina 2026 insieme a noi RDS 100% Grandi Successi è Official Entertainment Partner di Casa Italia, il luogo simbolo del CONI dedicato agli atleti italiani. Milano, Cortina e Livigno: tre location iconiche diventeran facebook

Milano Cortina, #Vance a #Meloni: bello rivederti, Milano è bellissima x.com