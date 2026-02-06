In Lombardia, il consigliere regionale Alparone ribadisce l’importanza dello sport come strumento di prevenzione e salute. Durante un evento a Milano, ha sottolineato come promuovere l’attività fisica possa aiutare a migliorare il benessere dei cittadini e prevenire molte malattie. È un messaggio diretto che punta a coinvolgere più persone nelle pratiche sportive quotidiane.

Milano, 6 feb. (Adnkronos Salute) - "In una regione come la nostra è fondamentale educare allo sport come valore di prevenzione per la salute. E in questo senso la collaborazione con Lilly è fondamentale, perché il tema della ricerca e dell'innovazione camminano al fianco al tema dello sport, della salute e dell'educazione sanitaria". Lo ha detto Marco Alparone, vice presidente della Giunta regionale della Lombardia, all'incontro con la stampa organizzato oggi a Milano da Lilly per inaugurare un tour itinerante con due installazioni immersive: 'The Impossible Gym – Winter Edition' in piazza dei Mercanti, pensata per evidenziare le sfide che le persone con obesità affrontano quotidianamente e 'Fan Village' in piazza del Cannone, dedicato alla storia della medicina moderna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Alparone (Lombardia): "Sport fondamentale per prevenzione e salute"

