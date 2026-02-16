Luigi Ridolfi una storia mai dimenticata | alla Torre Numai si presenta il libro di Saverio Simeone

Il 28 febbraio, alla Torre Numai, Saverio Simeone presenta il suo libro su Luigi Ridolfi, l’aviatore forlivese morto in un incidente durante un volo dimostrativo. Ridolfi, noto per aver partecipato a missioni militari e voli sperimentali, perse la vita il 2 agosto 1919 in un incidente aereo mentre testava un aereo Caproni. La serata include anche immagini d’epoca e testimonianze di chi lo ha conosciuto.

Insieme a lui morirono altre 15 persone fra le quali anche il concittadino Tullo Morgagni, che fu l'ideatore del Giro d'Italia. L'opera di Simeoni, arricchita di oltre 150 immagini originali, ripercorre la vita di Luigi Ridolfi presentando una Forlì dove la passione del volo, iniziata con le mongolfiere, risale alla prima metà dell'Ottocento. Saverio Simeone, biologo, docente di scienze nelle scuole superiori è autore di manuali scolastici tecnico-scientifici e di numerose pubblicazioni inerenti gli aspetti culturali, naturali e paesaggistici della Romagna. Ad accompagnarlo nella presentazione sarà Gabriele Zelli, ricercatore e divulgatore del patrimonio culturale di Forlì e della Romagna.🔗 Leggi su Forlitoday.it

L'universo dell'aviazione locale, con particolare attenzione alla Torre Numai, rivela i protagonisti che hanno segnato la storia dell’aeronautica militare.

Sabato scorso, presso la Torre Numai di Forlì, si è svolto il terzo appuntamento del ciclo “Sulle tracce della Caproni”, organizzato dall’Associazione Arma Aeronautica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.