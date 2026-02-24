fano alla darsena borghese si presenta il libro marche 1944 le dolci colline di sangue

Fano, alla Darsena Borghese, si tiene la presentazione del libro “Marche 1944. Le dolci colline di sangue” a causa dell'interesse crescente per il ricordo della guerra. L'autore descrive con dettagli vividi le atrocità vissute nelle campagne marchigiane, illustrando anche le storie di civili e partigiani coinvolti. La serata offre l’opportunità di riflettere su un periodo cruciale della regione, attirando un pubblico curioso di conoscere meglio quel passato.

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 24 febbraio 2026 - Un tuffo nella storia, tra memoria e racconto, per ripercorrere uno dei momenti più drammatici vissuti dal territorio marchigiano durante la Seconda guerra mondiale. Sabato 28 febbraio, alle ore 18, la sede dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Fano “Filippo Montesi”, alla Darsena Borghese in via Nazario Sauro, ospiterà la presentazione del libro di Fabio Santoni “Marche 1944. Le dolci colline di sangue”. L’iniziativa, promossa dal Gruppo fanese dell’ ANMI, è aperta alla cittadinanza con ingresso libero. Il volume riporta il lettore all’estate del 1944, quando per due lunghi mesi le Marche furono attraversate dal fronte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

