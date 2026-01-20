Macklemore torna in Italia con un concerto unico, previsto per il 28 giugno 2026 al Kozel Carroponte di Milano. Dopo più di due anni dall’ultima esibizione, il rapper statunitense offrirà ai suoi fan un’occasione speciale per ascoltare dal vivo le sue hit più conosciute. L’evento rappresenta un momento importante nel calendario musicale italiano, attirando l’attenzione di appassionati e appassionate di musica rap e hip-hop.

Macklemore ha annunciato il suo ritorno in Italia con un appuntamento attesissimo: dopo oltre due anni dall’ultimo live nel nostro Paese, il rapper statunitense sarà protagonista di un’unica data domenica 28 giugno 2026 al Kozel Carroponte di Milano. Un concerto evento che promette tutta l’energia che ha reso Macklemore uno degli artisti indipendenti di maggior successo della scena internazionale. Sul palco milanese, l’artista porterà un repertorio capace di unire hit globali e le evoluzioni più recenti del suo percorso, tra brani iconici, pezzi solisti e nuove tracce dal forte impatto sociale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Macklemore torna live in Italia: unica data il 28 giugno 2026 al Kozel Carroponte di Milano

Leggi anche: Lewis Capaldi torna in Italia e sceglie Milano: il 17 giugno 2026 l’unica data italiana

Kings of Leon tornano in Italia: data unica a Milano il 20 giugno 2026I Kings of Leon tornano in Italia con un concerto esclusivo a Milano il 20 giugno 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Macklemore live in Italia con R101 - Dopo oltre due anni dal suo ultimo live nel nostro Paese, domenica 28 giugno il rapper statunitense sarà protagonista di un’unica imperdibile data al ... r101.it