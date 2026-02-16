Rete mafiosa Messina Denaro | appello per la figlia dell’ombra conferma condanna a 4 anni e 8 mesi

Martina Gentile, conosciuta come la Figlia dell’Ombra, ha ricevuto una condanna a 4 anni e 8 mesi: la corte ha confermato la sentenza nel processo di appello. La donna, ritenuta un elemento chiave nella rete di contatti del boss mafioso Messina Denaro, si trova ora al centro di un nuovo fronte giudiziario. Il suo ruolo come collegamento tra i vari membri dell’organizzazione è stato messo in evidenza durante le udienze, in cui sono emersi dettagli sulla sua attività.

La Figlia dell’Ombra: Appello per Martina Gentile, Anello di Collegamento nel Sistema di Messina Denaro. Palermo – La Procura Generale di Palermo ha chiesto la conferma della condanna a 4 anni e 8 mesi, con un anno di libertà vigilata, per Martina Gentile, la figlia di Laura Bonafede, storica compagna del boss Matteo Messina Denaro. Il processo, che riapre le ombre di una rete criminale ramificata, si concentra sul ruolo di Gentile come intermediaria tra la madre e l’organizzazione, un caso che solleva interrogativi sul coinvolgimento indiretto e sulla responsabilità morale all’interno delle famiglie mafiose.🔗 Leggi su Ameve.eu Omicidio con il narghilè, l’appello conferma la condanna a 6 anni e 8 mesi La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna di 6 anni e 8 mesi per Braulio Pavel Martinez Mesa, responsabile dell'omicidio preterintenzionale di Joel Ramirez Seipio, avvenuto il 1° ottobre 2023 a Terranuova Bracciolini. In appello chiesta una condanna più pesante per l'autista del boss Matteo Messina Denaro In sede di appello, la Procura generale ha richiesto una condanna più severa per Giovanni Luppino, l'autista di Matteo Messina Denaro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Associazione mafiosa, rinviato a giudizio l’avvocato e tesoriere di Messina Denaro; La rete di Messina Denaro, oggi udienza davanti al Gip per Solimano; La rete di Messina Denaro. A processo l'avvocato Messina: 'Era il tesoriere del boss'; La rete di Messina Denaro. A processo l'avvocato Messina: Era il tesoriere del boss. La rete di Messina Denaro, oggi udienza davanti al Gip per SolimanoOggi, 10 febbraio, è una giornata chiave nell’inchiesta Solimano, uno dei filoni più delicati dell’indagine sulla rete di fiancheggiatori che avrebbe garantito per anni la latitanza di Matteo Messin ... tp24.it Messina Denaro, chiesta conferma condanna per la figlia di Laura BonafedeMartina Gentile, figlia dell'insegnante Laura Bonafede, è ritenuta una pedina fondamentale della rete di assistenza al latitante ... grandangoloagrigento.it Secondo l’accusa, il latitante più ricercato dopo Messina Denaro si sarebbe mosso con le identità di due cittadini incensurati. Nel mirino dei Ros anche un ex sindacalista di origini vibonesi - facebook.com facebook Rinviata a giudizio una delle amanti di Messina Denaro. Si presentò spontaneamente ai pm dopo arresto boss mentendo su sua relazione con latitante #ANSA x.com