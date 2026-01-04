Nel contesto dello slalom femminile di Kranjska Gora, Camille Rast si distingue conquistando la vetta, precedendo Mikaela Shiffrin. La competizione, caratterizzata da un duello serrato, vede anche Della Mea offrire prestazioni di rilievo, alimentando l’interesse e l’attesa per le prossime manche. Un evento che conferma l’importanza di questa disciplina e la crescita di nuovi protagonisti nel panorama dello sci alpino.

Lo slalom femminile ha finalmente trovato un grande duello. Camille Rast continua il suo magico momento e sogna la doppietta in quel di Kranjska Gora. L’elvetica comanda la classifica dopo la prima manche, precedendo di soli 10 centesimi Mikaela Shiffrin. Una sfida veramente fantastica tra le due, che in questo momento sembrano essere davvero di un’altra categoria rispetto a tutte le avversarie. Entrambe hanno fatto la differenza sul muro finale, dove hanno rifilato distacchi pesanti alle altre slalomiste. Lotta per la vittoria chiusa, mentre per il podio è ancora tutto aperto e Lara Della Mea vuole provare a sognare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Camille Rast fa sul serio anche in slalom: é davanti a Shiffrin a Kranjsk Gora, Della Mea fa sognare

Leggi anche: Camille Rast guida il complesso gigante di Kranjska Gora. Bene Della Mea, fatica Goggia

Leggi anche: La prima volta in gigante di Camille Rast a Kranjska Gora. Della Mea ancora in top10, Goggia rimonta

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sarà Camille Rast ad aprire il gigante di Kranjska Gora, Scheib e Robinson in serie: n° 8 per Shiffrin, Goggia con l'11; Rast ferma il dominio Scheib in gigante, Goggia 11ª in rimonta dietro Della Mea; La prima volta in gigante di Camille Rast a Kranjska Gora. Della Mea ancora in top10, Goggia rimonta; Camille Rast è in formissima! Prima vittoria in carriera in gigante, rivivi la sua seconda manche a Kranjska Gora.

Camille Rast vola nella 1ª manche di gigante femminile di Kranjska Gora: Colturi terza davanti a Shiffrin, cinque azzurre qualificate con Della Mea 8ª - Camille Rast fa la differenza a sorpresa nella 1ª manche del gigante femminile di Kranjska Gora, virtualmente sul podio anche un'ottima Lara Colturi. eurosport.it