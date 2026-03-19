Export senza grandi slanci tessile in leggera ripresa

Nel 2025, il settore tessile a Prato ha registrato un lieve incremento nelle esportazioni, senza grandi balzi in avanti. La ripresa appare molto contenuta e la situazione si mantiene in equilibrio tra una possibile ripresa e una fase di stabilità. I dati ufficiali indicano che la situazione economica si muove su una linea sottile, senza segnali di un vero e proprio rilancio.

Prato, 19 marzo 2026 – È una linea sottile, quasi impercettibile, quella che separa crescita e stagnazione nel 2025. I dati elaborati dall’ufficio studi di Confindustria Toscana Nord fotografano un anno di sostanziale stabilità per le esportazioni pratesi: +0,2%, dopo un 2024 che si era fermato a -0,5%. A tenere, ancora una volta, è il tessile. Dopo due anni in territorio negativo, il comparto torna a vedere il segno più e chiude il 2025 con un +1,6%. Un risultato che, pur senza slanci, assume un valore significativo in un contesto internazionale complesso. Se si allarga però lo sguardo all’intero distretto – includendo anche i comuni delle province di Firenze e Pistoia – il quadro cambia leggermente: il tessile si ferma a -0,9%. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Export senza grandi slanci, tessile in leggera ripresa Articoli correlati Sondaggio di fine anno 2025: il governo Meloni resta stabile, l’opposizione senza slanciIl nuovo sondaggio di Pagnoncelli fotografa un quadro politico sorprendentemente statico: il governo Meloni mantiene il consenso, mentre... Leggi anche: Piante, export e ripresa : "Temiamo la nuova guerra" Aggiornamenti e contenuti dedicati a Export senza grandi slanci tessile in... Argomenti discussi: Export senza grandi slanci, tessile in leggera ripresa; Nuova area di sosta in via Cellini, altri 40 posti gratuiti: Un aiuto anche per il centro.