Sondaggio di fine anno 2025 | il governo Meloni resta stabile l'opposizione senza slanci

Il sondaggio di fine anno 2025 di Pagnoncelli offre una panoramica sulla situazione politica in Italia. Il governo Meloni si conferma stabile nel consenso, mentre l’opposizione mostra difficoltà nel proporre una reale alternativa. I dati riflettono un contesto caratterizzato da una certa continuità, con poche variazioni rispetto ai mesi precedenti. Un quadro che evidenzia la stabilità del panorama politico attuale e le sfide delle forze di opposizione.

Il nuovo sondaggio di Pagnoncelli fotografa un quadro politico sorprendentemente statico: il governo Meloni mantiene il consenso, mentre l'opposizione fatica a costruire un'alternativa credibile. Tra fedeltà elettorale e fratture sociali, lo scenario di fine anno, resta insomma, ancora una volta, fermo.

