Nel settore delle piante ornamentali, il 2025 si è concluso con una leggera ripresa dopo un periodo difficile, grazie a un aumento delle esportazioni. Tuttavia, gli operatori manifestano preoccupazione per le conseguenze di un possibile nuovo conflitto armato, temendo che possa influenzare negativamente il mercato e le vendite internazionali. La situazione attuale mostra un quadro di crescita ma anche di incertezza crescente.

Export in crescita. Ma anche la paura per gli effetti della nuova guerra. Nel settore della pianta ornamentali il 2025 si è chiuso con una ripresina. "Un leggero aumento dell’export delle piante vive delle aziende pistoiesi verso il resto del mondo. Ma con lo scoppio dell’ultima guerra, che vede contrapposti Usa- Israele all’Iran, e che coinvolge tutto il Medio Oriente i conti e i primati pistoiesi saranno messi a dura prova ancor di più. Sia direttamente, sia indirettamente", dice Fabrizio Tesi, presidente di Coldiretti Pistoia, commentando le elaborazioni dell’associazione dei dati Istat appena diffusi dall’Istituto di statistica nazionale. Nel 2025 il polo pistoiese ha inviato all’estero piante vive per un totale di 357 milioni di euro, più 4% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piante, export e ripresa : "Temiamo la nuova guerra"

Iran: Coldiretti Toscana, con guerra Medio Oriente a rischio 55 milioni di export tra vino, olio e piante

La guerra in Medio Oriente e il doppio shock su energia ed export che può frenare la ripresa italiana

Coldiretti, l'export di piante e fiori Made in Italy vale oltre 1,3 miliardi

Cresce a 3,25 miliardi di valore la produzione italiana di fiori e piante, vola l'export

