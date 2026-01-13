Oggi si apre la 109ª edizione di Pitti Immagine Uomo a Firenze, un appuntamento di riferimento per la moda maschile. Mentre l’export del settore italiano continua a mostrare segnali positivi, la domanda interna resta in calo. Un quadro che riflette le sfide e le opportunità del settore moda in Italia, tra fermento commerciale e cambiamenti nei modelli di consumo.

Firenze, 13 gennaio 2026 – Oggi si apre l’ edizione numero 109 di Pitti Immagine uomo, la rassegna internazionale che celebra la moda maschile. Se è vero che il lo stile italiano mantiene il proprio prestigio nel mondo, oggi le imprese del settore stanno facendo i conti con la concorrenza del fast-fashion, l’aumento dei costi e il mancato ricambio generazionale. Secondo l’ultimo report di Confindustria Moda, nel 2025 il fatturato del menswear italiano è calato del 2,1% rispetto all’anno precedente e la riduzione della produzione industriale del -2,3%. Oltre che sulle singole attività, le perdite si percuotono anche sui distretti, come quello del tessile, dell’oro e delle pelletterie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Apre Pitti Uomo, ma come sta davvero la moda italiana? Bene l’export, domanda interna in calo

Leggi anche: Pitti Uomo “Motion“. La moda è movimento. Verso una nuova sobrietà

Leggi anche: Sale il sipario sulla moda uomo: prima tappa Pitti a Firenze

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Pitti Uomo apre le porte, i brand marchigiani vogliono stupire i buyer. E' l'edizione del Sebiro Sanpo; Pitti Uomo 109, a Firenze il meglio della moda maschile: 750 brand presentano le nuove collezioni; A Firenze arriva il Pitti Uomo 109. La guida al salone della moda maschile; Pitti Uomo 109 e Fashion Week Milano: il menswear italiano in cerca di riscatto.

Apre Pitti Uomo, ma come sta davvero la moda italiana? Bene l’export, domanda interna in calo - Secondo l’ultimo report di Confindustria Moda, nel 2025 il fatturato del menswear italiano è calato del 2,1% rispetto all’anno precedente e la riduzione della produzione industriale del - quotidiano.net