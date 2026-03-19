A Milano, è stata presentata in anteprima italiana la Volvo EX60, un nuovo modello di escavatore compatto. L’evento ha mostrato sei immagini del veicolo, che si distingue per il design e le caratteristiche tecniche innovative. La presentazione ha attirato l’attenzione di professionisti e appassionati del settore, interessati a conoscere le novità introdotte dal marchio svedese nel campo delle macchine da lavoro.

‹ › 1 6 volvo EX60. ‹ › 2 6 volvo EX60. ‹ › 3 6 volvo EX60. ‹ › 4 6 volvo EX60. ‹ › 5 6 volvo EX60. ‹ › 6 6 volvo EX60. Punto di svolta, elemento rivoluzionario, innovazione radicale. Questa è la definizione di “game changer” e questo è quello che rappresenta la EX60 per Volvo. Erede 100% elettrica della XC60, modello più venduto nella storia del marchio svedese: non una semplice evoluzione ma il punto di partenza di una nuova generazione, nata elettrica fin dal primo disegno. Costruita a Torslanda sulla piattaforma SPA3, è un cambio di paradigma: qui debutta la struttura cell-to-body, con la batteria integrata direttamente nel pianale e parte attiva della scocca, e la produzione sfrutta la tecnica del megacasting per ridurre componenti e peso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - EX60, anteprima italiana a Milano per il “game changer” firmato Volvo – FOTO

Articoli correlati

Volvo EX60, debutta il nuovo suv elettrico software-defined – FOTOLa EX60 nasce su una base tecnica completamente inedita ed è progettata per evolvere nel tempo via software, introducendo soluzioni che cambiano il...

Volvo, arriva la EX60, il suv che cambia l’elettrico(Adnkronos) – Con la EX60 Volvo lancia un Suv 'importante', 100% elettrico che aiuterà il brand – a livello globale ma anche in Italia – a recuperare...

NEW Volvo EX60 2026 – Game Changer or Just Hype

Aggiornamenti e notizie su EX60 anteprima italiana a Milano per il...

Temi più discussi: Volvo EX60 debutta in Italia: anteprima a Milano e via agli ordini della versione Cross Country; Volvo EX60 al debutto tra design e tecnologia; Prima Italiana al Volvo Studio Milano per la nuova Volvo EX60 elettrica dopo l’aumento di produzione deciso per i molti ordini già acquisiti. Pubblicato il listino di EX60 Cross Country.; Volvo EX60, prima in Italia per il Suv elettrico con 810 km di autonomia e tempi di ricarica da primato.

Volvo EX60 debutta in Italia: anteprima a Milano e via agli ordini della versione Cross CountryLa Volvo EX60 è stata protagonista dell’anteprima italiana presentandosi nel nostro Paese con un evento speciale svoltosi presso il Volvo ... msn.com

Volvo EX60: primo sguardo italiano al Volvo Studio MilanoVolvo EX60 debutta al Volvo Studio Milano: autonomia fino a 810 km, tecnologia avanzata e prezzi della suv elettrica. timemagazine.it

Al conservatorio di Milano sono tornati in servizio alcuni degli insegnanti coinvolti in un'inchiesta per corruzione. I docenti avrebbero chiesto soldi per lezioni private e regali (borse di Gucci, Dior) per "aiutare" gli allievi. Pretendere la frequenza di corsi a pag - facebook.com facebook

Milano, misure cautelari per 17 scioperanti pro Palestina A distanza di sei mesi dai fatti, procura e questura di Milano presentano il conto ai solidali che parteciparono allo sciopero generale per Gaza Roberto Maggioni x.com