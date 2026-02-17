Caso Epstein | la lite segreta fra William e Re Carlo III per colpa di Andrea

Una lite segreta e uno scontro accesissimo fra William e Carlo. In questi giorni emergono nuovi retroscena legati al caso Epstein e al coinvolgimento dell’ormai ex principe Andrea, fratello dell’attuale Re. La lite fra William e Re Carlo III. A raccontare i retroscena della famiglia reale è Russell Myers, Royal Editor del Mirror che ha pubblicato una biografia intitolata William and Catherine: The Intimate Inside Story. Il libro uscirà il prossimo 26 febbraio e racconta dettagli inediti sulla vita di William e Kate Middleton. Nella biografia si parla anche di una discussione piuttosto accesa fra William e suo padre. 🔗 Leggi su Dilei.it

Re Carlo III si dice preoccupato per le nuove accuse contro il fratello Andrea.

Il principe William e la principessa Kate hanno parlato pubblicamente per la prima volta dopo le notizie su Jeffrey Epstein.

