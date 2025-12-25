Ex Milan il 2025 di Theo Hernandez | i suoi numeri all’Al-Hilal

Tanti giocatori importanti hanno lasciato il Milan nelle ultime stagioni. Ecco come sta andando il 202526 di Theo Hernandez all'Al-Hilal. Ecco i suoi numeri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, il 2025 di Theo Hernandez: i suoi numeri all’Al-Hilal Leggi anche: La rinascita araba di Theo Hernandez: all’Al Hilal è il secondo capocannoniere della squadra (Marca) Leggi anche: Al-Hilal, per Theo Hernández gol con lo scavetto in AFC Champions League Elite Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Milan, senti Theo: Dette bugie su di me, non volevo lasciare. Leao? Non lo vedo bene da punta; Dopo la nostra intervista, il Milan non cambia idea: nessun rimpianto per la cessione di Theo, anzi...; MILANISMO Theo Hernandez sul Milan: “La mancanza di milanismo si sente. Tornare? No finché ci sono certe persone”; Milan, Theo: A parte Ibra la mancanza di milanismo si sente. Tornare? No finché ci sono certe persone. Theo Hernandez: «Non volevo lasciare il Milan. Io e Calabria andammo a Milanello con la maglia di Maldini, a qualcuno non piacque» - L'intervista a Theo Hernandez in cui racconta il suo passato al Milan e delle notizie, false, uscite sul suo mancato rinnovo. ilnapolista.it

