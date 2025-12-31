Modric | Tifoso del Milan per il mio eroe Boban Allegri come Ancelotti Io come Pirlo? Un onore

Luka Modric, centrocampista croato del Milan, ha condiviso alcune riflessioni sulla sua passione per il calcio e sui propri modelli. In un’intervista esclusiva al 'Corriere della Sera', ha parlato dei suoi riferimenti e delle influenze che hanno segnato la sua carriera, tra cui i grandi allenatori e giocatori italiani. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla propria esperienza e sulle ispirazioni che lo hanno guidato nel percorso professionale.

Modric: «Dicevano fossi fragile. Volevo fare il cameriere, oggi sogno di ricomprare la casa di mio nonno ucciso in guerra» - Mourinho l'allenatore più duro, una volta fece piangere Cristiano Ronaldo negli spogliatoi. msn.com

Modric: “Senza calcio mi sarebbe piaciuto fare il cameriere. Dicevano che ero troppo piccolo per giocare” - Dall’infanzia segnata dalla guerra e dalla vita in un hotel da profugo ai trionfi del calcio mondiale: Luka Modric, che oggi incanta con la maglia del ... fanpage.it

ll Napoli è in finale di Supercoppa Italiana, ok. Ha segnato ancora una volta Neres, ok. Modric in panchina per 75 minuti, bah ok. Ma vogliamo parlare del tifoso arabo che ha urlato "Forza Milan" per tutta la partita Tipo quando vai all'estero e spammi le unich - facebook.com facebook

