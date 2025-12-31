Galliani | Milan con il ritorno di Allegri è cambiata la vita Scudetto? Sarebbe fantastico

Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, ha commentato il ritorno di Allegri sulla panchina rossonera, sottolineando come abbia portato una svolta alla squadra. In un’intervista esclusiva a 'Tuttosport', ha anche parlato delle prospettive di conquista dello scudetto e dei possibili interventi di mercato, offrendo uno sguardo approfondito sulla situazione attuale del club e sulle sfide future.

