Durante una conferenza stampa, è stato annunciato che Elettra Lamborghini sarà la conduttrice dell’Eurovision. La cantante ha dichiarato di voler prepararsi al meglio per l’evento e ha detto di essere disposta a partecipare nuovamente a Sanremo ogni anno, perché ha preso quell’esperienza con filosofia. La notizia ha suscitato attenzione tra i presenti e sui social.

Elettra Lamborghini pronta a una nuova sfida internazionale: durante la conferenza stampa di Canzonissima è arrivata in diretta la notizia che sarà lei a condurre l’Eurovision. Un annuncio inaspettato, che ha colto di sorpresa la stessa artista, emozionata e orgogliosa per un’opportunità che rappresenta un passo importante nella sua carriera. Tra entusiasmo, ricordi legati alla musica e voglia di mettersi in gioco, Elettra si prepara così a salire su uno dei palchi più prestigiosi d’Europa. La notizia (presentatrice dell’Eurovision ndr) è data qui in diretta, in conferenza stampa di Canzonissima, ma te lo aspettavi? Cercherò di prepararmi al meglio, ma per me è una grandissima opportunità e sono molto contenta anche perché anni fa andai anche a vedere l’Eurovision, è veramente uno spettacolo pazzesco e quindi sono onorata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Elettra Lamborghini: “Cercherò di prepararmi al meglio per Eurovision. Sanremo? Lo rifarei ogni anno perché l’ho presa molto con filosofia” – Intervista

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