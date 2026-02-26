Al Festival di Sanremo 2026, prima dell’inizio dell’esibizione di Elettra Lamborghini, dalla platea è stato urlato “si ’na preta” alla cantante. La frase era diventata virale nel corso del Festival del 2025, quando era successo a Rose Villain. Ecco cosa significa “Si ’na preta” in dialetto napoletano, una frase usata come complimento. Sanremo 2026, l’urlo a Elettra Lamborghini prima dell’esibizione Il precedente con Rose Villain Cosa significa Si ’na preta e perché torna come “complimento” in platea Sanremo 2026, l’urlo a Elettra Lamborghini prima dell’esibizione Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, poco dopo l’annuncio del brano e prima che iniziasse a cantare, dalla platea del Teatro Ariston è stato urlato a squarciagola “si ’na preta” all’indirizzo di Elettra Lamborghini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sanremo 2026, cosa significa "si 'na preta" urlato a Elettra Lamborghini: l'anno scorso accadde a Rose Villain

Leggi anche: Sanremo, “Elettra Lamborghini si na pret”. L’urlo in platea (lo stesso a Rose Villain)

“Elettra Lamborghini sì ‘na pret!”, l’urlo a Sanremo prima dell’esibizione: era già successo a Rose VillainA un anno di distanza da un momento che aveva segnato Sanremo 2025, torna all'Ariston quel grido dalla sala che era stato celebrato, e anche...

Festival di Sanremo 2026, la candidatura di Elettra Lamborghini “Adorerei”

Temi più discussi: Sanremo 2026, la prima serata: cosa è successo sul palco dell’Ariston; Piccolissimo ma fondamentale recap della seconda serata di Sanremo (festini bilaterali compresi); Il racconto completo della prima serata del Festival di Sanremo: ecco cosa è successo, minuto per minuto; Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata.

Sanremo 2026: il ritorno del grido Si na pretaSanremo 2026, durante la diretta della seconda serata dal pubblico emerge il grido Si na preta scopriamo il significato dietro questa frase. notizie.it

Si’ ‘na pret, a Sanremo 2026 ritorna il complimento napoletano questa volta rivolto a Elettra Lamborghini: che cosa significaAnche al Festival di Sanremo 2026 dalla platea si è alzato l’urlo Si’ ‘na pret. Diventato virale nella scorsa edizione, quando era stato rivolto a Rose Villain, il complimento era diventato addirittur ... tpi.it

Sanremo: è di Vieste una delle ballerine di Elettra Lamborghini - facebook.com facebook

Buongiorno, mi sono svegliato con un solo pensiero: Elettra Lamborghini stanotte ha dormito I vicini le hanno dato fastidio C’erano ancora i festini bilaterali Dateci aggiornamenti, l’Italia vuole saperlo! #Sanremo2026 x.com