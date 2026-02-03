Stadio Maradona via al restyling | Napoli punta agli Europei 2032

Napoli avvia ufficialmente i lavori di restyling dello stadio Maradona. L’obiettivo è rinnovare le strutture per poter ospitare gli Europei del 2032. I lavori sono stati annunciati questa mattina e prevedono interventi importanti su tribune, impianti e servizi. La città spera così di migliorare le proprie chance di accogliere grandi eventi internazionali.

Svolta significativa per il futuro dello Stadio Diego Armando Maradona. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato l’approvazione degli interventi che avvieranno il percorso di ammodernamento dell’impianto, destinato a essere rinnovato in chiave moderna, più sicura ed efficiente. Un passaggio fondamentale non solo per migliorare le condizioni della struttura, ma anche in vista della candidatura della città partenopea a ospitare alcune gare degli Europei del 2032. Nei prossimi giorni, infatti, è previsto un nuovo incontro con i rappresentanti della UEFA per presentare in modo definitivo il progetto di Napoli e del Maradona come sede della rassegna continentale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Stadio Maradona, via al restyling: Napoli punta agli Europei 2032 Approfondimenti su Stadio Maradona Stadio Maradona, incontro decisivo: restyling verso Euro 2032 Si apre una fase importante per il futuro dello Stadio Diego Armando Maradona, con un incontro che potrebbe portare a un restyling finalizzato alla candidatura per Euro 2032. Stadio Maradona, restyling verso Euro 2032: progetto pronto, in campo 200 milioni Il Comune di Napoli ha presentato il progetto di restyling dello stadio Maradona, con un investimento di 200 milioni di euro. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Stadio Maradona Argomenti discussi: Napoli-Chelsea, ordinanza limita la vendita di alcolici allo stadio Maradona in vista della partita; Largo Maradona, ecco come sarà: gestione ai privati, l'area del murale a uso pubblico con panchine, fioriere e pavimento in pietra lavica; Napoli-Chelsea, scatta l’ordinanza: stop ad alcolici e bottiglie in diverse zone della città; Concerti al Maradona, piano anticaos. Stadio Maradona, via al restyling: Napoli punta agli Europei 2032ForzAzzurri.net - Stadio Maradona, via al restyling: Napoli punta agli Europei 2032 Svolta significativa per il futuro dello Stadio Diego Armando Maradona. Il sindaco di ... forzazzurri.net Stadio Diego Armando Maradona: approvati i lavori del sindaco di Napoli Manfredi!Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, approva i lavori di ammodernamento per lo stadio Diego Armando Maradona in vista degli Europei 2032! generationsport.it “Approvati i lavori. Prende forma un percorso concreto per l’ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. I tifosi azzurri sanno quanto ci sia bisogno di intervenire sulla struttura per renderla più sicura ed efficiente, all’altezza delle grandi sfide spor x.com Coppa Italia, il Maradona risponde presente La risposta del pubblico non si è fatta attendere per il quarto di Coppa Italia tra Napoli e Como, in programma martedì 10 febbraio alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Curve superiori e Distinti sono - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.