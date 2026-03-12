Oggi, giovedì 12 marzo 2026, alle 18:45, si gioca la partita di andata degli ottavi di Europa League tra Bologna e Roma allo Stadio Renato Dall’Ara. La sfida tra le due squadre si svolge in un momento di grande attesa, con tifosi pronti a seguire l’incontro. La partita sarà visibile in streaming gratis, permettendo a tutti di seguirla senza costi aggiuntivi.

L’attesa è finita: l’Europa League si tinge di tricolore. Oggi, giovedì 12 marzo 2026 alle ore 18:45, lo Stadio Renato Dall’Ara è il teatro della supersfida tra Bologna e Roma. Un incrocio affascinante che mette di fronte due realtà che stanno onorando al meglio il calcio italiano. I rossoblù arrivano a questo appuntamento con una striscia di nove partite di imbattibilità europea, mentre i giallorossi vantano una tradizione recente negli ottavi di finale quasi perfetta. Da tifosi romanisti, sappiamo che il Dall’Ara è un campo ostico, ma la forza del gruppo di Gasperini in campo internazionale è ormai una garanzia. Bologna-Roma: si può vedere in streaming gratis?. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Bologna-Roma in streaming gratis? Dove vedere l'andata degli ottavi di Europa League

