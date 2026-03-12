Calcio Bologna e Roma pareggiano nel derby d’andata degli ottavi di Europa League

Allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna si è disputato il derby d’andata degli ottavi di finale di Europa League 2025-2026 tra il Bologna e la Roma. La partita si è conclusa con un pareggio di 1-1, lasciando incerte le possibilità di qualificazione per il match di ritorno. Entrambe le squadre sono scese in campo con i loro schieramenti ufficiali e hanno segnato un gol ciascuna.

Allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna il match d'andata degli ottavi di finale dell' Europa League 2025-2026 di calcio, il derby italiano tra i padroni di casa e la Roma, termina sul punteggio di 1-1, lasciando aperto ogni discorso circa il passaggio ai quarti in vista del match di ritorno. Il primo tempo è avaro di emozioni, con l'unica annotazione di rilievo che riguarda l'ammonizione al 13? di Miranda, diffidato, che non potrà disputare il ritorno a Roma con la maglia felsinea. Giallo anche per Wesley, tra le fila dei capitolini, ma si arriva senza patemi all'intervallo sullo 0-0. Nella ripresa, invece, arriva subito il vantaggio del Bologna, che al 50? passa a condurre grazie a Bernardeschi che, servito al limite dell'area da Rowe, fulmina il portiere avversario e firma l' 1-0.