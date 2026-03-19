Eugenio Corini | Ho indossato il 10 di Maradona e giocato con Baggio rockstar è stato incredibile

Eugenio Corini, ex calciatore e allenatore, rivela di aver indossato la maglia numero 10 di Maradona e di aver giocato con Baggio, definendo l’esperienza incredibile. Ha iniziato la carriera come regista tra Juventus, Napoli, Sampdoria, Chievo e Palermo, e ora si trova sulla panchina. Corini condivide i dettagli di questa lunga carriera in un’intervista a Fanpage.

Dalla carriera da 'regista' tra Juventus, Napoli, Sampdoria, Chievo e Palermo fino alla panchina, Eugenio Corini racconta a Fanpage.it il suo viaggio nel calcio tra vittorie, difficoltà e il ritorno a Brescia, la città che ha segnato la sua storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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