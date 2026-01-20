Durante il lungo recupero da un infortunio, Bremer ha trovato ispirazione nelle storie di Baggio e Del Piero, due campioni che hanno affrontato momenti difficili nella loro carriera. Attraverso le loro esperienze, ha imparato l’importanza della pazienza e della determinazione. Questa narrazione offre uno sguardo sul percorso di crescita di un calciatore che, superando ostacoli, cerca di tornare al massimo livello.

Durante il suo lunghissimo recupero Bremer ha trovato la forza da due miti del calcio italiano che hanno vissuto momento di grande difficoltà: "Ho imparato ad avere pazienza".

Bremer: Juventus senza Champions inimmaginabile, il mio ritorno grazie a Baggio e Del Piero.

Bremer si racconta: Durante l’infortunio ho letto le storie di Baggio e Del Piero, volevo capire - Durante il suo lunghissimo recupero Bremer ha trovato la forza da due miti del calcio italiano che hanno vissuto momento di grande difficoltà: Ho ... fanpage.it

Bremer: Juventus senza Champions inimmaginabile, il mio ritorno grazie a Baggio e Del Piero - Gleison Bremer si racconta fra passato, presente e futuro. Il difensore brasiliano della Juventus ha dichiarato in un'intervista a Il Corriere della Sera: Non posso immaginare la Juve senza la ... msn.com

Fabio Pisacane racconta Yerri Mina, come sempre protagonista di tanti duelli in campo, questa volta contro Bremer, Zhegrova e Thuram (1/3) x.com

