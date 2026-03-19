Esonero omissione e differimento delle vaccinazioni | i casi previsti dalla normativa
Per gli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” su OrizzonteScuolaPLUS sono disponibili nuovi documenti che spiegano le norme relative all’esonero, all’omissione e al differimento delle vaccinazioni. La normativa prevede specifici casi in cui gli studenti possono ottenere queste esenzioni. I materiali forniti chiariscono i criteri e le procedure da seguire per rispettare gli obblighi vaccinali nelle scuole.
In arrivo per gli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” su OrizzonteScuolaPLUS, una serie di documenti utili per la gestione degli obblighi vaccinali degli studenti. I documenti Riservati agli abbonati – Non sei abbonato? Fallo adesso, scopri tutti i vantaggi Clicca qui per accedere a tutti i contenuti sui vaccini, saranno pubblicati gradualmente, secondo il calendario sottostante. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Leggi anche: Tumori, nelle Marche 11mila casi l'anno, Aiom 'ogni paziente si sottoponga a 5 vaccinazioni'
Nelle Marche oltre 11mila casi di tumore ogni anno, il consiglio: "Ogni paziente si sottoponga a 5 vaccinazioni"Alla Clinica Oncologica di Ancona arriva la campagna contro l'esitazione vaccinale - Raccomandate antipneumococcica, antinfluenzale, anti-zoster,...
Approfondimenti e contenuti su Esonero omissione e differimento delle...
Discussioni sull' argomento Obbligo vaccinale e scuole: schema di sintesi delle principali scadenze della procedura amministrativa; Obbligo vaccinale, decreto di decadenza dell’iscrizione di un alunno. Il modello; Obbligo vaccinale e sistema scolastico: quadro normativo, procedure amministrative e profili di responsabilità dei docenti.
Le lavoratrici madri che avevano beneficiato dell’esonero contributivo sperimentale nel 2024 hanno perso circa 1.000 euro con la nuova versione dell’agevolazione. D’altronde la virata dello scorso anno verso il contributo annuale di 480 euro e una collett - facebook.com facebook
Ufficiale, la #Cremonese riparte da #Giamapolo dopo l’esonero di #Nicola #SerieA #ASRoma x.com