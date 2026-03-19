Esonero omissione e differimento delle vaccinazioni | i casi previsti dalla normativa

Per gli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” su OrizzonteScuolaPLUS sono disponibili nuovi documenti che spiegano le norme relative all’esonero, all’omissione e al differimento delle vaccinazioni. La normativa prevede specifici casi in cui gli studenti possono ottenere queste esenzioni. I materiali forniti chiariscono i criteri e le procedure da seguire per rispettare gli obblighi vaccinali nelle scuole.