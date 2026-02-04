Il killer delle escort tenta di evadere | Vasile Frumuzache confessò l’omicidio di Ana e Denisa

Vasile Frumuzache ha tentato di evadere dal carcere costruendo una scala artigianale con lenzuola e manici di scopa. La polizia penitenziaria lo ha subito fermato prima che riuscisse nel suo piano. Frumuzache, noto come il “killer delle escort”, aveva confessato di aver ucciso Ana e Denisa.

Aveva costruito una scala artigianale usando lenzuola e manici di scopa, ma è stato fermato dagli agenti della polizia penitenziaria. Vasile Frumuzache, ex guardia giurata rumena di 32 anni, che ha confessato l’omicidio di due donne a Prato e Montecatini, ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano, a Firenze, alla vigilia del processo per la morte di Ana Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, due escort uccise tra l’agosto 2024 e il maggio 2025. Le lenzuola annodate per il tentativo di evasione L’aggressione in carcere. Il 32enne è stato aggredito in carcere con dell’olio bollente in cella. 🔗 Leggi su Lapresse.it

