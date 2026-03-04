Riccardo Ancillotti torna con un nuovo album | Prima ora e dopo esce il 19 marzo

Ci sono artisti che lavorano in silenzio, pubblicano, sperimentano, arrangiano, riscrivono, e poi – quasi per caso – scopri che hanno pronto un progetto enorme. È esattamente quello che succede con Riccardo Ancillotti, che torna a raccontarsi in una nuova puntata di Unplugged Playlist con una notizia importante: il 19 marzo esce il suo nuovo album, Prima, ora e dopo, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Un disco che non arriva per “riempire” un catalogo, ma per dare finalmente una casa comune a un percorso di mesi: 11 brani pubblicati come singoli e ora raccolti “sotto lo stesso tetto”, come dice Riccardo, per trasformare una serie di uscite in una visione più completa. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

