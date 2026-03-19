ESC 2026 alla conduzione Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini

Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini condurranno insieme l’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, alla sua 70esima edizione. La coppia rappresenta una novità nel panorama italiano, con percorsi artistici diversi e formazione differente. La manifestazione si svolgerà nel mese di maggio e sarà trasmessa in diretta. I due conduttori saranno sul palco per guidare lo spettacolo e presentare le esibizioni in programma.

Dall’utopia borbonica al futuro: la Real Colonia di San Leucio ha 250 anni. Festa con i principi delle 2 Sicilie Salute 4.0, arriva il cerotto smart: rilascia antibiotici solo se serve Milano, 19 mar. (askanews) -Una nuova coppia, assolutamente inedita per formazione e per percorsi artistici, farà il suo debutto alla conduzione italiana della prossima edizione, la numero 70, dell’Eurovision Song Contest di Vienna: il “veterano” Gabriele Corsi e la new entry Elettra Lamborghini. Per Corsi sarà il sesto appuntamento consecutivo con la telecronaca italiana dell’Eurovision e la sua diciottesima serata complessiva al commento del concorso, un record che ne conferma il ruolo di volto ormai simbolico della manifestazione per il pubblico Rai. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Eurovision 2026, Elettra Lamborghini pronta alla conduzione con Gabriele Corsi

Eurovision 2026: Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini guideranno la diretta italianaLa conferma è arrivata in modo diretto e ha subito attirato l’attenzione del pubblico.

A Sanremo 2026 con Elettra Lamborghini

Una raccolta di contenuti su Gabriele Corsi

Temi più discussi: Elettra Lamborghini verso la conduzione dell'Eurovision; Prometeo tv n° 11 del 18 marzo 2026; Michelle Hunziker condurrà Super Karaoke: il remake dello show di Fiorello.

Elettra Lamborghini verso la conduzione di Eurovision con Gabriele CorsiElettra Lamborghini alla guida dell’Eurovision 2026 per l’Italia Elettra Lamborghini affiancherà Gabriele Corsi alla conduzione italiana dell’Eurovisi ... assodigitale.it

ESC 2026, alla conduzione Gabriele Corsi e Elettra LamborghiniMilano, 19 mar. (askanews) -Una nuova coppia, assolutamente inedita per formazione e per percorsi artistici, farà il suo debutto alla conduzione italiana della prossima edizione, la numero 70, ... spettacoli.tiscali.it

Elettra Lamborghini co-condurrà la telecronaca italiana dell'Eurovision Song Contest al fianco del veterano Gabriele Corsi. La proposta ufficiale è arrivata a sorpresa, durante la conferenza stampa di presentazione di 'Canzonissima', il nuovo show di Rai1 di - facebook.com facebook

È ufficiale: al commento dell' #Eurovision 2026 ci sarà Gabriele Corsi, affiancato da Elettra Lamborghini. La conferma durante la conferenza stampa di presentazione di Canzonissima. @corsi_gabriele @ElettraLambo x.com