In arrivo il 19 marzo il nuovo film con Jasmine Trinca e Filippo Timi

17 feb 2026

Disponibili il trailer e il poster de  GLI OCCHI DEGLI ALTRI, il nuovo film di  Andrea De Sica  ( I Figli della Notte, Non mi Uccidere ) con protagonisti  Jasmine Trinca  e  Filippo Timi. Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla scorsa edizione della  Festa del Cinema di Roma  nella sezione Concorso Progressive Cinema, dove Jasmine Trinca ha ricevuto il Premio “Monica Vitti” come  Miglior Attrice. GLI OCCHI DEGLI ALTRI  è scritto da  Gianni Romoli, Silvana Tamma  e  Andrea De Sica, da un soggetto di Romoli e De Sica. Nel cast anche  Matteo Olivetti, Anna Ferzetti  e, tra gli altri,  Roberto De Francesco  e  Rita Abela. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

