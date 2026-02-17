In arrivo il 19 marzo il nuovo film con Jasmine Trinca e Filippo Timi
Disponibili il trailer e il poster de GLI OCCHI DEGLI ALTRI, il nuovo film di Andrea De Sica ( I Figli della Notte, Non mi Uccidere ) con protagonisti Jasmine Trinca e Filippo Timi. Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Concorso Progressive Cinema, dove Jasmine Trinca ha ricevuto il Premio “Monica Vitti” come Miglior Attrice. GLI OCCHI DEGLI ALTRI è scritto da Gianni Romoli, Silvana Tamma e Andrea De Sica, da un soggetto di Romoli e De Sica. Nel cast anche Matteo Olivetti, Anna Ferzetti e, tra gli altri, Roberto De Francesco e Rita Abela. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Con "Amleto²" Filippo Timi rilegge il capolavoro di Shakespeare
Il Css inizia l'anno con Filippo Timi e i The Black Blues Brothers
Il Css apre il 2024 con Filippo Timi e i The Black Blues Brothers, offrendo un evento speciale dedicato ai più piccoli.
Politeama Frascati. Jumbo · Explore (feat. Plum Soul). La Gioia al Multisala Politeama Un momento speciale prima dell’inizio della proiezione Grazie di cuore alle straordinarie Jasmine Trinca e Valeria Golino, al regista Nicolangelo Gelormini e alla pro facebook
Il poster di “La gioia” di Nicolangelo Gelormini con Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, Francesco Colella, Betti Pedrazzi. Al cinema dal 12 febbraio con Vision Distribution. x.com