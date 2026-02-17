in arrivo il 19 marzo il nuovo film con jasmine trinca e filippo timi

Disponibili il trailer e il poster de GLI OCCHI DEGLI ALTRI, il nuovo film di Andrea De Sica ( I Figli della Notte, Non mi Uccidere ) con protagonisti Jasmine Trinca e Filippo Timi. Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Concorso Progressive Cinema, dove Jasmine Trinca ha ricevuto il Premio “Monica Vitti” come Miglior Attrice. GLI OCCHI DEGLI ALTRI è scritto da Gianni Romoli, Silvana Tamma e Andrea De Sica, da un soggetto di Romoli e De Sica. Nel cast anche Matteo Olivetti, Anna Ferzetti e, tra gli altri, Roberto De Francesco e Rita Abela. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

GLI OCCHI DEGLI ALTRI (2026) trailer ufficiale del film con Jasmine Trinca e Filippo Timi

