Marigliano | Strappano smartphone dalle mani di una 14enne e fuggono Carabinieri arrestano un uomo e una donna

A Marigliano, due persone sono state arrestate dai Carabinieri dopo aver rapinato uno smartphone a una ragazza di 14 anni nel centro cittadino. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto rapidamente, grazie alle segnalazioni di alcuni passanti, e ha portato al fermo dei sospetti poco distante dalla stazione. L’episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza.

La rapina in pieno centro a Marigliano: i carabinieri intervengono dopo le urla della giovane e bloccano i due fuggitivi vicino alla stazione.. Hanno strappato dalle mani di una 14enne lo smartphone e si allontanati verso la circumvesuviana. I due – sono il 41enne S.o R. e la 24enne C.a M. – sono finiti in manette, ad arrestarli i carabinieri di Marigliano. Siamo a Marigliano, è sera e una ragazza di 14 anni sta passeggiando quando due persone, un uomo e una donna, le si avvicinano. Il gesto è rapido. Lo smartphone che la ragazzina ha tra le mani viene strappato in pochi secondi. I due fuggono ma le urla vengono ascoltate dai carabinieri poco distanti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

