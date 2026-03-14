roma pedopornografia i carabinieri arrestano una donna di 52 anni e un uomo di 48 tra le vittime la figlia e due nipotini della donna

Nella mattinata di oggi, a Roma e a Treviso, i Carabinieri hanno arrestato una donna di 52 anni e un uomo di 48 anni con l'accusa di pedopornografia. Tra le vittime ci sono la figlia della donna e due nipotini. Le operazioni sono state condotte su delega della Procura della Repubblica. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali delle forze dell'ordine.

ROMA – Nella Mattinata di oggi, 14 Marzo, a Roma e a Treviso, su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, nei confronti di una donna e di un uomo, di 52 e 48 anni, gravemente indiziati di violenza sessuale nei confronti di minori (art. 609 bis c.p.), pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), detenzione e accesso a materiale pornografico (600 quater c.p.). Infatti, in detti dispositivi è stata rinvenuta una elevatissima mole di dati afferenti foto e video dal contenuto sessualmente esplicito. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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Roma. Pedopornografia. I Carabinieri arrestano una donna di 52 anni e un uomo di 48

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