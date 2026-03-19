equinozio di primavera ecco quando cade nel 2026

L'equinozio di primavera nel 2026 cadrà nel pomeriggio di venerdì 20 marzo. Questa data segna il momento in cui il giorno e la notte hanno durate uguali, segnando il cambio di stagione. La data specifica dell'equinozio varia ogni anno e quest'anno si verifica alla fine di marzo. Il primo giorno di primavera, quindi, non coincide necessariamente con il 21 marzo.

Anche quest’anno la primavera quindi arriva prima rispetto alla convezione, nella mattina del giorno precedente e in un clima che è primaverile per le temperature degli ultimi giorni. Meteorologicamente, è da specificare, è già primavera da una ventina di giorni, dal primo giorno del mese di marzo. Equinozio, primo giorno di primavera La primavera comincia ufficialmente alle 15 e 46, ora italiana, del pomeriggio di venerdì 20 marzo. È il momento dell’equinozio 2026, la primavera astronomica. C’è una differenza di 20 giorni fra l’inizio di tutte le stagioni meteorologiche e quelle astronomiche, che seguono il succedersi di solstizi ed equinozi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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