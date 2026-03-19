Primavera 2026 quando cade l'equinozio e perché il 20 marzo giorno e notte hanno quasi la stessa durata

Nel 2026, l’equinozio di primavera avviene il 20 marzo alle 14:46 UTC, ovvero alle 15:46 in Italia. In questo momento, i raggi del Sole colpiscono perpendicolarmente l’equatore terrestre, causando una distribuzione della luce che rende il giorno e la notte di durata quasi uguale. Si tratta di un evento che segna il passaggio tra le stagioni.

Nel 2026, l’equinozio di primavera si verifica il 20 marzo alle 14:46 UTC (le 15:46 in Italia): è il momento in cui i raggi del Sole arrivano perpendicolarmente all’equatore terrestre, rendendo la durata del giorno e della notte quasi uguale in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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