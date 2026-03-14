Crisi in medio oriente e prezzi carburanti | la guardia di finanza rafforza i controlli su tutta la filiera

A causa dell’aumento delle tensioni nel Medio Oriente, la guardia di finanza ha intensificato i controlli lungo tutta la filiera dei carburanti. Le verifiche coinvolgono distributori e punti vendita, con l’obiettivo di monitorare eventuali irregolarità. La misura arriva in un momento di forte attenzione sui prezzi dei carburanti, che sono influenzati dai recenti sviluppi geopolitici.

Più verifiche su prezzi, trasparenza e tracciabilità dei prodotti energetici dopo le tensioni sui mercati legate alla crisi in Iran e nei paesi del Golfo, per tutelare consumatori e concorrenza Alla luce delle recenti tensioni sui mercati energetici, legate al riacutizzarsi della crisi geopolitica nell’area mediorientale, la guardia di finanza ha deciso di rafforzare l’attività di controllo lungo tutta la filiera distributiva dei carburanti. L’iniziativa nasce su indicazione del ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle imprese e del made in Italy, con l’obiettivo di presidiare il mercato in una fase particolarmente delicata per i prezzi dei prodotti energetici. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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