Aumento dei casi di epatite A in Campania | nel mirino i frutti di mare
La regione Campania registra un aumento di casi di epatite A, con Napoli al centro di questa crescita. La causa principale sembra essere il consumo di frutti di mare contaminati, che hanno portato a numerosi ricoveri. Le autorità sanitarie hanno avviato controlli più severi sui prodotti alimentari venduti sul territorio. I consumatori sono invitati a fare attenzione e a seguire le raccomandazioni ufficiali. I risultati delle verifiche saranno comunicati nelle prossime settimane. La situazione resta sotto stretta osservazione.
