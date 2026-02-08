Jake La Furia al Carnevale di Cento e la festa si accende tra musica e maschere

La seconda domenica del Carnevale di Cento si anima con una vera e propria festa di maschere, musica e allegria. Tra le strade piene di persone, si fa notare anche Jake La Furia, che si è unito ai festeggiamenti, attirando l’attenzione di tutti. La giornata si è svolta tra balli e sfilate, con il pubblico che ha riempito le piazze di colori e suoni. La folla si diverte e si lascia coinvolgere dall’atmosfera vivace, mentre la pioggia di maschere rende tutto ancora più magico

Cento (Ferrara), 8 febbraio 2026 – Una pioggia di maschere, musica e divertimento ha colorato la seconda domenica del Carnevale di Cento. Un altro successo pieno e travolgente, firmato Manservisi, con migliaia di persone arrivate da tutta Italia. Poi Jake La Furia: palco in fiamme, pubblico in coro, e un live con i suoi successi, da quelli con i Club Dogo a '6 del mattino' o 'El Party' che hanno fatto saltare tutta la piazza. E mentre la festa correva veloce, il cuore del Carnevale batteva forte: i cinque carri in sfida, padroni della scena, prima con lo spettacolo e poi sotto una pioggia di coriandoli e doni dalle torrette.

