Secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio DOMINA, nel 2024 il settore delle colf e delle badanti evidenzia un livello preoccupante di irregolarità e retribuzioni basse. Un quarto dei lavoratori domestici percepisce meno di tremila euro all’anno, nonostante le famiglie italiane investano circa 13,4 miliardi di euro. Questi dati sottolineano la necessità di approfondire le condizioni del lavoro nel settore e di promuovere maggiore trasparenza e tutela.

Il comparto del lavoro domestico coinvolge direttamente 902 mila famiglie datrici di lavoro e 817 mila lavoratori regolari, per un totale di oltre 1,7 milioni di soggetti censiti dall’Inps nel 2024. Se si considera anche la componente irregolare, che raggiunge un tasso del 48,8%, il numero complessivo delle persone coinvolte supera i 3,3 milioni, confermando il lavoro domestico come uno dei settori più rilevanti e, al tempo stesso, più vulnerabili del mercato del lavoro italiano. È la fotografia scattata dal Settimo Rapporto annuale su questo comparto, curato dall’Osservatorio DOMINA e presentato giovedì 22 gennaio presso la Sala Nassirya del Senato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Colf e badanti, allarme retribuzioni: un quarto guadagna meno di tremila euro l’anno

