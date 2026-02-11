Sanità in Lombardia numero unico per prenotare visite ed esami entro fine anno E infermieri dall' Uzbekistan

La regione Lombardia introduce un numero unico per prenotare visite ed esami, che dovrebbe essere operativo entro la fine dell’anno. L’obiettivo è semplificare l’accesso ai servizi sanitari e ridurre le attese. Intanto, arrivano in Italia anche infermieri dall’Uzbekistan, pronti a integrare il personale sanitario locale. Entro la fine del 2026, la Lombardia promette di garantire che la maggior parte delle visite mediche venga svolta nei tempi previsti dalla legge.

Entro la fine del 2026, le visite mediche saranno effettuate entro i termini di tempo previsti dalla legge, almeno nella maggior parte dei casi. Lo ha detto l'assessore al Welfare Guido Bertolaso martedì 10 febbraio, nel corso del consiglio straordinario sulla sanità regionale chiesto dalle.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Sanità Lombardia

L'adozione di infermieri dall’Uzbekistan in Lombardia rappresenta una soluzione temporanea alla carenza di personale sanitario.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sanità Lombardia

