Serafini Snals | Il calendario scolastico si cambia solo tutelando didattica studenti e personale

Il dibattito sulla revisione del calendario scolastico richiede attenzione e equilibrio. È fondamentale tutelare la qualità della didattica, così come il benessere di studenti e personale scolastico. La scuola deve mantenere la propria missione educativa, senza essere influenzata da esigenze esterne che possano compromettere il percorso formativo. Un intervento mirato e condiviso può contribuire a garantire un ambiente scolastico stabile e funzionale.

Così in una nota Elvira Serafini, segretario generale dello Snals Confsal. "La distribuzione delle pause scolastiche – spiega – può essere oggetto di riflessione, ma solo se si considerano con rigore la continuità didattica, il benessere degli studenti, le condizioni climatiche degli edifici – spesso non adeguati a sostenere attività nei periodi più caldi – e l'equità territoriale. È fondamentale evitare che sperimentazioni non coordinate generino ulteriori disparità tra Regioni e istituzioni scolastiche". "Accogliamo positivamente l'intenzione di un dialogo tra i Ministeri competenti – aggiunge – ma ribadiamo che ogni scelta deve essere condivisa con le comunità scolastiche e con le organizzazioni sindacali.

