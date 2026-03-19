Elisa Maino e Mattia Stanga sono i protagonisti di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente”, disponibile in anteprima su Sky e NOW dal 12 marzo 2026. Sono stati intervistati e hanno spiegato come il percorso nel programma abbia influenzato la loro percezione delle cose importanti. La trasmissione segue le loro avventure e le sfide affrontate durante il viaggio in Oriente.

Elisa Maino e Mattia Stanga sono “I Creator” di “ Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente ” disponibile in prima visione assoluta da giovedì 12 marzo 2026 su Sky e in streaming su NOW. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Elisa e Mattia alla conferenza stampa di presentazione del programma che vede alla conduzione Costantino della Gherardesca. Ecco cosa ci hanno raccontato. Intervista a Elisa Maino e Mattia Stanga, “I Creator” di Pechino Express. Elisa, Mattia, voi siete “I Creator” di Pechino Express. Che esperienza è stata per voi partecipare a questo programma? Mattia Stanga: È stata sicuramente un’esperienza indimenticabile e molto formativa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Elisa Maino e Mattia Stanga: “Pechino Express ci ha fatto capire quali sono le cose importanti” – Intervista

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