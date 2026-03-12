Chi è Elisa Maino a Pechino Express 2026 i suoi ex importanti uno è un cantante famoso e la sua carriera

Elisa Maino, nata a Rovereto il 17 gennaio 2003, è una giovane influencer e creator italiana. È nota per aver partecipato a Pechino Express 2026, dove si confronta con altri concorrenti. La sua carriera si è sviluppata principalmente sui social, e in passato ha avuto relazioni con personaggi pubblici noti, tra cui un cantante molto famoso. La sua formazione include studi di danza classica e hip hop, coltivati fin dall’infanzia.

Elisa Maino è nata a Rovereto il 17 gennaio del 2003. La sua infanzia trascorre tra lo studio e la passione del ballo: la giovane ha sempre amato la danza classica e l’hip hop, seguendo corsi ed esercitandosi duramente. A soli 12 anni ha cominciato a pubblicare dei video su Musical.ly, l’app antesignana di TikTok: è iniziato tutto per gioco, ma tra un balletto e un video in lip-sync è stata tra le prime ad approdare sulla piattaforma video e a conquistare letteralmente il web. Elisa ha raccontato di essere stata vittima di bullismo a scuola a causa dell’acne in viso, che le ha provocato diversi disagi durante gli anni delle medie. Oggi ha superato tutto questo, affermando di aver creato una corazza per difendersi dagli hater. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

