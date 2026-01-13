il signore degli anelli elijah wood non conferma il ritorno di frodo in the hunt for gollum

Elijah Wood, protagonista di Frodo Baggins nella trilogia de Il Signore degli Anelli, non ha confermato la sua partecipazione a The Hunt for Gollum. La notizia circola tra i fan, ma l’attore non ha ancora annunciato ufficialmente un ritorno nel nuovo progetto, lasciando aperta la possibilità di ulteriori aggiornamenti.

La star della saga cinematografica di Peter Jackson, tratta da J.R.R. Tolkien non ha confermato la sua presenza nel film. Vedremo anche Elijah Wood nei panni di Frodo nel nuovo film de Il Signore degli Anelli, dal titolo The Hunt for Gollum? A quanto pare l'attore non può confermare né smentire quest'ipotesi, secondo quanto dichiarato in questi giorni. Lo scorso anno Ian McKellen, l'interprete di Gandalf, aveva accennato la possibilità di vedere nuovamente Frodo e Gandalf nel prossimo capitolo cinematografico della saga tratta da J.R.R Tolkien che uscirà al cinema nel 2027. Elijah Wood non può confermare la presenza di Frodo in The Hunt for Gollum Intervistato da Screenrant, Elijah Wood ha dichiarato: "Non posso né confermare né smentire" ha . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

