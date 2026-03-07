Milly Carlucci fa il colpaccio | Elettra Lamborghini a Canzonissima

Durante il San Marino Song Contest, Elettra Lamborghini è stata tra gli ospiti e ha confermato la sua partecipazione a Canzonissima accanto a Milly Carlucci. La cantante si è esibita sul palco insieme a Senhit, che ha vinto la gara con Superstar (ft. Boy George). La presenza di Lamborghini rappresenta un momento di rilievo per la trasmissione televisiva condotta da Carlucci.

Al San Marino Song Contest, dove ha trionfato Senhit con Superstar (ft. Boy George), tra gli ospiti c'è stata anche Elettra Lamborghini, che ha confermato la sua presenza a Canzonissima al fianco di Milly Carlucci, che fa così il cosiddetto "colpaccio" televisivo. La Lamborghini è tra le artiste più amate, si muove bene nei tempi televisivi e a Sanremo ha retto il peso di una buona parte dello show off screen con gli ormai famosissimi festini bilaterali. Elettra Lamborghini a Canzonissima, la conferma al San Marino Song Contest Lo ha confermato Elettra Lamborghini stessa sul palco del San Marino Song Contest: "Ti dico una cosa che ancora non si sa, farò Canzonissima su Rai 1 con Milly Carlucci". 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Milly Carlucci fa il colpaccio: Elettra Lamborghini a Canzonissima Leggi anche: CANZONISSIMA: ELETTRA LAMBORGHINI NEL CAST DELLO SHOW DI MILLY CARLUCCI Leggi anche: Elettra Lamborghini show a San Marino Song Contest, lo spoiler sul futuro: “Farò Canzonissima con Milly Carlucci” Approfondimenti e contenuti su Milly Carlucci. Temi più discussi: Canzonissima, i primi nomi di Milly Carlucci per l’ultimo show dal Foro Italico; Canzonissima, Milly Carlucci riceve un pesante No poi arruola Elio e le Storie Tese; Canzonissima, Milly Carlucci arruola Elio e le storie tese: l’annuncio e il nuovo regolamento (fake); Canzonissima, anche Riccardo Cocciante nello show condotto da Milly Carlucci. Canzonissima, i primi nomi di Milly Carlucci per l’ultimo show dal Foro ItalicoIl nuovo Canzonissima di Milly Carlucci ha già i primi ospiti: chi sono gli artisti che si scontrano con Amici di Maria De Filippi ... dilei.it Canzonissima torna con Milly Carlucci: cast, meccanica e il rifiuto di TravaglioMilly Carlucci riporta Canzonissima in prima serata con un meccanismo incentrato sulle canzoni, ospiti dall'ultima edizione di Sanremo e un ruolo di giuria ridisegnato ... notizie.it Elettra Lamborghini annuncia che sarà nel cast di #Canzonissima di Milly Carlucci Lo ha spoilerato durante il #SanMarinoSongContest. Più festini bilaterali per tutti! #Sanremo2026 #SanremoTop #Sanmarinosongcontest2026 x.com «La sfida tra Milly Carlucci e Maria De Filippi è destinata a riaccendersi». Sabato 7 marzo 2026 torna “C’è posta per te” su Canale 5, ancora una volta con Maria De Filippi al timone, pronta a regalare nuove storie che fanno battere il cuore e a sorprendere il p - facebook.com facebook