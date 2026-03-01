Durante una conversazione, Elettra Lamborghini ha detto di aver capito di non aver vinto nulla e ha chiesto dove fosse Laura, aggiungendo che c’è una gara tra due persone e che deve abbracciarla. La cantante ha fatto questa dichiarazione riferendosi al Festival di Sanremo 2026 e alla presenza di Laura. La frase è stata pronunciata in modo spontaneo e diretto.

" Io ho già capito che tanto non vinto un tubo, dov'è Laura? Vieni qui, lo sai che c'è una gara bilaterale e devo abbracciarla. Vi saluto, tanto lo so che non vinco e non torno sul palco. Grazie mille, mi sono divertita come una pazza, ciao vi amo". Non poteva che essere esplosivo il finale di Elettra Lamborghini in gara a Sanremo con il suo Voilà. Anche se non sul podio ufficiale, la cantante vince il premio simpatia. Viralissimo il suo commento della seconda serata quando disse di essere stanca morta perché a Sanremo di notte "c'è troppo rumore, ci sono troppi festini bilaterali, scendo in pantofole e li faccio smettere ". E sui social i telespettatori hanno mostrato apprezzamento verso la simpatia di Elettra Lamborghini: "dimenticavo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, lo spoiler clamoroso di Elettra Lamborghini: "Ho già capito..."

Elettra Lamborghini, spoiler sull’abito di Sanremo 2026: è un vestito di Rahul Mishra?Bologna, 6 febbraio 2026 — Un turbine di cristalli neri, riflessi d’argento e volumi scolpiti che sembrano muoversi anche da fermi.

Elettra Lamborghini a Sanremo 2026: «Soffro le critiche, ma Voilà sarà un successo. Ho paura che mio figlio, se lo avrò, soffrirà. Il mio corpo? Con la psicologia ho imparato a piacermi»Senta, chi è Elettra Lamborghini? Quant’è davvero «spensierata» e «allegra» come dice? «Tanto, ma non tutta, ovviamente.

Sanremo 2026 | Soft chats con Elettra Lamborghini

Contenuti e approfondimenti su Elettra Lamborghini.

Temi più discussi: Si farà Sanremo Estate: a luglio di nuovo in tv. Lo spoiler di Carlo Conti. Cosa è e di cosa si tratta; Carlo Conti a sorpresa: Sembra Sanremo Estate. Poi lo spoiler: Ci stiamo lavorando davvero; Mister X a Sanremo, chi è? La risposta di Carlo Conti e lo 'spoiler'; Sanremo estate, lo spoiler di Conti: A luglio torna davvero. E il conduttore scherza sugli ascolti.

Sanremo 2026, la finale in diretta: Fedez & Masini, Arisa, Ditonellapiaga, Sal Da Vinci e Sayf in Top 5La cronaca live minuto per minuto della serata finale del Festival di Sanremo 2026, in onda sabato 28 febbraio ... davidemaggio.it

Sanremo 2026, la finale in diretta. La top 5 della finale: Fedez Masini, Ditonellapiaga, Sayf, Arisa e Sal Da VinciSegui il live della finale di Sanremo 2026 di stasera 28 febbraio: scaletta definitiva, co-conduttori, ospiti della serata e tutti gli aggiornamenti su vincitore e classifica finale. libero.it

Elettra noi ti amiamo #radior101 #extrafestival #sanremo2026 #elettralamborghini facebook

Serata finale Elettra Lamborghini Voilà #Sanremo2026 x.com