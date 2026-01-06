Dall’aggiornamento GaE e GPS agli elenchi regionali per il ruolo Parte il terzo ciclo per le abilitazioni Tutte le novità 2026 a cura di Sonia Cannas
Nel 2026 si aprono nuove prospettive per il personale docente, con aggiornamenti riguardanti l’aggiornamento GaE e GPS, gli elenchi regionali e il terzo ciclo di abilitazioni. Durante una diretta su Orizzonte Scuola, Sonia Cannas ha spiegato le principali novità che interesseranno le procedure concorsuali e le supplenze, offrendo un quadro chiaro e aggiornato delle evoluzioni in ambito scolastico per l’anno prossimo.
Durante la diretta su Orizzonte Scuola, Sonia Cannas ha evidenziato come il 2026 segna un momento di rilievo per le procedure concorsuali e le supplenze. In attesa dell'aggiornamento delle GPS, la nostra ospite ha fatto il punto anche sui percorsi abilitanti, gli elenchi regionali e lo stato dell'arte per quanto riguarda i concorsi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
